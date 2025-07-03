Ильхам Алиев и Садыр Жапаров приняли участие в открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района

3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приняли участие в открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района.

Село Хыдырлы расположено к северо-западу от города Агдам, в 3 километрах от районного центра. В церемонии закладки фундамента села в октябре 2022 года приняли участие Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Проектируемая площадь территории села превышает 417 гектаров. На 1-м и 2-м этапах сюда планируется переселить около 6 тысяч человек, построить 1498 частных домов.

Проектируемая площадь на первом этапе составляет 170,44 гектара. На данном этапе в село планируется переселить 719 семей, в общей сложности 2951 человека. В рамках первого этапа в селе построено 719 частных домов. Из них 263 - двухкомнатные, 332 - трехкомнатные, 121 - четырехкомнатные и 3 - пятикомнатные.

Кроме того, в селе построена необходимая современная социальная инфраструктура, в том числе административные и служебные здания. Среди построенных объектов – многофункциональное административное здание, клуб-общинный центр, медицинский пункт, отделение скорой медицинской помощи, гостевой дом для временного проживания работников образования и здравоохранения, объект бытового обслуживания, мастерская, полная средняя школа, ясли-детский сад. Около 20 процентов территории села занимают зеленые насаждения.

Президенты Ильхам Алиев и Садыр Жапаров ознакомились с условиями, созданными в яслях-детском саду села Хыдырлы. Построенный с учетом потребностей размещенных в селе жителей, ясли-детский сад рассчитан на 120 мест. В здании в распоряжение малышей будут переданы комнаты для групп, музыкальный кабинет, спортзалы. Здесь созданы необходимые условия для воспитания и обучения детей, для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и беззаботно. Вокруг детского сада заложены зеленые полосы, созданы спортивные и игровые площадки, беседки. На крыше здания установлены солнечные панели.

Президенты Азербайджана и Кыргызстана побывали в клубе-общинном центре в селе Хыдырлы. Главы государств ознакомились с созданными здесь условиями. В здании имеются актовый зал на 190 мест, буфет, залы для танцевальных репетиций, комнаты для кружков и административные помещения. Клуб-общинный центр располагает всеми условиями для проведения различных социальных и культурных мероприятий, связанных с селом Хыдырлы, а также народных праздников и других церемоний.

Главы государств Азербайджана и Кыргызстана также посетили Хыдырлинскую сельскую полную среднюю школу имени Айкёл Манас.

Сначала президенты посмотрели юрту, установленную во дворе школы. Юрта, которая легко собирается и разбирается как мобильное жилище, предназначена для кочевого образа жизни. В настоящее время многие тюркские народы в Центральной Азии развивают юрточный туризм как туристическое направление.

Затем главы государств ознакомились с условиями, созданными в школе.

Отметим, что фундамент полной средней школы на 528 мест был заложен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в апреле 2024 года. Здание школы состоит из 5 блоков, в том числе из блока, где расположен спортзал. Оно располагается на территории площадью 2,7 гектара. Здесь имеются 21 классная комната, 2 комнаты дошкольной подготовки, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологий, кабинет военной подготовки, 3 лаборатории, библиотека, спортивный и актовый залы, столовая и другие помещения. Материально-техническая база учебного заведения создает все необходимые условия для построения учебного процесса на высоком уровне. На территории школы созданы большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровая зона и зона отдыха, которые будут служить как учащимся, так и населению.

Затем президенты Ильхам Алиев и Садыр Жапаров встретились с жителями, переехавшими в новые квартиры, и вручили им ключи от домов.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Хочу поприветствовать наших дорогих жителей села Хыдырлы, и от вашего имени, и от имени всех наших бывших переселенцев выразить благодарность моему дорогому брату Президенту Кыргызстана Садыру Нургожоевичу Жапарову за помощь в восстановлении и возрождении Карабаха.

По инициативе Садыра Нургожоевича в селе Хыдырлы, которое на сегодняшний день является самым большим населенным пунктом этого региона, построена прекрасная школа. Сегодня мы ее осмотрели, официально открыли. Школе присвоено имя Айкёл Манас. «Манас», как вы знаете, - это эпос кыргызского народа, это то, что олицетворяет дух киргизов. Уверен, что эта школа и все, что связано с будущим развитием этого села, также будут связаны с нашими кыргызскими братьями. Сегодня, когда Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся инфраструктурные объекты, дома, общественные здания, в первую очередь, при каждом проекте мы планируем школу, детский сад, ясли и медицинские пункты. Без этого жизни нормальной не может быть. И, конечно, в то время, когда нам предстоит осуществить программу «Великое возвращение», которая успешно реализуется, помощь братских стран особенно ценна. Это помощь, которая шла от души, от сердца киргизского народа. Как я уже сказал, Президент Кыргызстана был инициатором этого. И, как вы знаете, в прошлом году, в апреле, - здесь даже внутри школы есть фотография, - мы с Садыром Нургожоевичем заложили фундамент этой школы и договорились, что когда будет готова, вместе приедем. И как раз это совпало с тем, что и село Хыдырлы тоже готово: прекрасные дома, общественный центр, медицинский пункт и такое прекрасное место образования. Это еще раз говорит о братстве наших стран, нашей близости - и исторической, и этнической, и культурной, и духовной. И на этом фундаменте мы сегодня построили прочное здание кыргызско-азербайджанской дружбы.

Я много раз бывал в Кыргызстане. Садыр Нургожоевич много раз бывал в Азербайджане. Это его второй визит в Карабахский регион. Сегодня и завтра у нас еще будут совместные мероприятия. Сегодня открытие школы мы приурочили к первому этапу возвращения жителей Хыдырлы, которые долгие годы оккупации жили в тяжелых условиях - кто-то в общежитии, кто-то в зданиях детских садов. До 2007 года многие жили в палаточных лагерях. Испытали все тяготы периода, когда наши земли были под оккупацией. Но не пали духом, верили, знали, что мы на эти земли, на земли своих предков, обязательно вернемся. И вернулись –как победители, как хозяева этих земель, и поэтому все, что здесь было разрушено, – а не только в городе Агдам, во всем Агдамском районе не было ни одного здания, которое не было бы разрушено, – сегодня мы возвращаем к жизни.

Я поздравляю вас всех.

Жители: Большое спасибо. Да будет доволен Вами Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Благодарность моему дорогому брату Садыру Нургожоевич за такой братский подарок. Желаю народам Кыргызстана и Азербайджана мира, процветания, развития, благополучия. Маленький кусок Кыргызстана уже навеки будет здесь, на нашей любимой агдамской земле. Поздравляю вас.

Президент Садыр Жапаров: Уважаемые жители села Хыдырлы.

Уважаемые братья, сестры.

Я приношу сердечные приветствия народа Кыргызстана и выражаю искреннее уважение азербайджанскому народу. Мы только что открыли среднюю школу имени Манаса в азербайджанском селе Хыдырлы. Я уверен, это историческое событие еще больше укрепит наши духовные отношения. У нас общие ценности, мы обязаны их передавать следующему поколению. Школа имени Гейдара Алиева в Бишкеке и эта школа имени Манаса в селе Хыдырлы служат символом дружбы наших народов. Желаю, чтобы ученики этой школы всегда были самыми успешными и самыми лучшими. Удачи.

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Затем состоялась церемония вручения ключей от квартир.

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Житель: Господин Президент Ильхам Алиев, выражаем Вам особую благодарность за то, что Вы сделали. Вы построили здесь нам дома, освободили наше село от оккупации. Спасибо Вам.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Уважаемый господин Президент Кыргызской Республики, желаю Вам долгих лет жизни.

Президент Садыр Жапаров: Я вас еще раз поздравляю с новосельем. Желаю счастья, благополучия и удачи. Берегите вашего Президента Ильхама Гейдаровича Алиева. Благодаря правильной внешней политике он вам вернул эту землю. И вы уже сегодня имеете собственные дома. Еще раз поздравляю.

Жительница: Рады вас видеть на древней Карабахской земле, в селе Хыдырлы. Уважаемый господин Президент Садыр Жапаров, мы выражаем Вам глубокую признательность за Ваш вклад в строительство этой школы. Спасибо Вам большое. Спасибо. Передайте от нас братскому кыргызскому народу нашу искреннюю благодарность и уважение.

Уважаемый господин Президент Ильхам Гейдарович, мы очень рады видеть Вас сегодня в нашем селе. Мы Вас очень любим. Спасибо Вам за эти дома, которые Вы построили и подарили нам. Спасибо Вам большое.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Большое спасибо.