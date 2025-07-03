Президент Ильхам Алиев и участники 17-го Саммита ОЭС посмотрели в комплексе «Имарет» в Агдаме шоу карабахских скакунов «Зафар»
3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и участники предстоящего в Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) посмотрели шоу карабахских скакунов «Победа» в историко-архитектурном музейном комплексе «Имарет» в Агдаме.
Национальная музыка в исполнении военного оркестра, танцы, представленные танцевальным ансамблем «Серхедчи», и примеры храбрости и отваги, продемонстрированные отрядом кавалеристов Государственной пограничной службы на карабахских скакунах, были встречены с большим интересом. Наши наездники показали высокий профессионализм во время шоу.
Затем гости совершили автобусную прогулку по городу Агдам.