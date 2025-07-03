В двух посёлках Баку временно не будет газа

Сегодня, с 10:00 утра в посёлках Забрат (Сабунчинский район) и Говсан (Сураханский район) будет временно прекращена подача газа.

Причина — проведение ремонтно-монтажных работ.

Как сообщили в Производственном объединении «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), газоснабжение будет приостановлено на территории Ени Сахя, улицах Видади и 1 Мая в посёлке Забрат, а также на улице Мектебли в посёлке Говсан, передает 1news.az.

Подача газа возобновится после завершения всех необходимых работ.