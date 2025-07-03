В Азербайджане оштрафованы почти 70 медицинских учреждений
В течение первых шести месяцев 2025 года в общей сложности было проверено 172 медицинских учреждения.
Из них 111 проверок были плановыми, а 61 — внеплановой.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре аналитической экспертизы в ответ на запрос Trend.
По результатам проверок, нарушения были выявлены в 49 учреждениях во время плановых проверок и в 20 учреждениях — во время внеплановых.
«По выявленным нарушениям составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлены в соответствующие инстанции», — говорится в сообщении.
Основные выявленные недостатки включают:
Осуществление медицинской деятельности без лицензии.
Предоставление частных медицинских услуг без сертификата.
Использование лекарственных средств, не прошедших государственную регистрацию.
Осуществление частной медицинской деятельности без лицензии (повтор пункта 1, возможно, уточнение).
Участие в медицинской деятельности лиц без соответствующей квалификации и сертификата.
Назначение специалистов в медицинских учреждениях на должности, не соответствующие их квалификации.
Отсутствие официального договорного регулирования трудовых отношений медицинских специалистов.
Неведение медицинской документации и записей.
«Если вы сталкиваетесь с незаконной деятельностью или подозрительными случаями в частных медицинских учреждениях, вы можете сообщить об этом в Центр аналитической экспертизы, используя следующие средства связи:
Сектор «Одно окно», Горячая линия: (012) 596 05 20, E-mail: [email protected], Официальный веб-сайт: www.pharma.az (раздел «Обращение»),» — отмечается в информации.