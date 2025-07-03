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В Азербайджане оштрафованы почти 70 медицинских учреждений

Фаига Мамедова10:30 - Сегодня
В Азербайджане оштрафованы почти 70 медицинских учреждений

В течение первых шести месяцев 2025 года в общей сложности было проверено 172 медицинских учреждения.

Из них 111 проверок были плановыми, а 61 — внеплановой.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре аналитической экспертизы в ответ на запрос Trend.

По результатам проверок, нарушения были выявлены в 49 учреждениях во время плановых проверок и в 20 учреждениях — во время внеплановых.

«По выявленным нарушениям составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлены в соответствующие инстанции», — говорится в сообщении.

Основные выявленные недостатки включают:

Осуществление медицинской деятельности без лицензии.

Предоставление частных медицинских услуг без сертификата.

Использование лекарственных средств, не прошедших государственную регистрацию.

Осуществление частной медицинской деятельности без лицензии (повтор пункта 1, возможно, уточнение).

Участие в медицинской деятельности лиц без соответствующей квалификации и сертификата.

Назначение специалистов в медицинских учреждениях на должности, не соответствующие их квалификации.

Отсутствие официального договорного регулирования трудовых отношений медицинских специалистов.

Неведение медицинской документации и записей.

«Если вы сталкиваетесь с незаконной деятельностью или подозрительными случаями в частных медицинских учреждениях, вы можете сообщить об этом в Центр аналитической экспертизы, используя следующие средства связи:

Сектор «Одно окно», Горячая линия: (012) 596 05 20, E-mail: [email protected], Официальный веб-сайт: www.pharma.az (раздел «Обращение»),» — отмечается в информации.

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