В Баку молодой человек скончался от травм, полученных на пляже

22-летний Фуад Фаяз оглу Мусаев, житель Баку 2003 года рождения, скончался в больнице 1 июля после того, как 14 июня получил тяжёлые травмы по неосторожности, прыгнув в воду на пляже в посёлке Бильгя.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Qafqazinfo.

У доставленного в больницу молодого человека были сломаны шейные позвонки и повреждены нервы.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Ф.Мусаев умер в больнице.

По факту происшествия ведётся расследование.