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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша - ФОТО

First News Media11:45 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша - ФОТО

3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

Было отмечено, что протяженность действующей дороги составляет 101 километр, а протяженность новой – 81,7 километра. Новая дорога сократит расстояние на 19,3 километра. Первые 48 километров дороги, соответствующие первой технической категории, состоят из 6 полос движения, а остальные 33,7 километра – 4 полос. На дороге построены 1 развязка, 11 мостов, 7 тоннелей, 6 виадуков, подземные переходы и другая необходимая инфраструктура. Общая длина мостов, построенных в рамках проекта, составляет 1557 метров.

При строительстве некоторых виадуков впервые в Азербайджане бетонные работы были выполнены методом горизонтального скольжения пролетных форм. В ходе строительных работ вдоль дороги были установлены железобетонные и металлические ограждения, система освещения. Автомобильная дорога Ахмедбейли - Физули - Шуша, которая берет начало от автомобильной дороги Гаджигабул - Горадиз - Агбенд - Зангезурский коридор, соединяет Физули, Ходжавенд, Ходжалы и Шушу.

Отметим, что данная дорога была построена в соответствии с «I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», утвержденной Распоряжением главы нашего государства. Реализация проекта имеет важное значение с точки зрения диверсификации внутренней дорожной сети и улучшения транспортного сообщения между регионом и другими районами республики. Кроме того, данная дорога играет очень важную роль, являясь частью международных транспортных коридоров, проходящих через нашу страну. В то же время новая дорога внесет большой вклад в развитие туризма и повышение экономической активности в регионе.

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