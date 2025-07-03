Объявлена дата вступительных экзаменов для абитуриентов II и III групп

6 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведёт вступительные экзамены в высшие учебные заведения для абитуриентов II и III групп специальностей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ, экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамен начинается в 10:00. Режим пропуска заканчивается за 15 минут до начала экзамена, то есть, в 09:45, после чего опоздавшие участники в здание не допускаются.

Для удобства абитуриентов установлены различные временные интервалы прибытия в здание, указанные в пропускном листе каждого участника. Поэтому рекомендуется приходить в экзаменационное здание в указанное время.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы:

Пропускной лист на экзамен;

Оригинал документа, удостоверяющего личность:

Граждане Азербайджанской Республики (включая лиц, не достигших 16 лет) — удостоверение личности;

Иностранцы и лица без гражданства — разрешения, выданные Государственной миграционной службой; иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, — удостоверения беженца;

Справка с фотографией (если в удостоверении личности нет фотографии): к справке, выданной учебным заведением, должна быть прикреплена фотография участника размером 3x4 см, заверенная печатью.

В городах и районах проведения экзаменов выделено в общей сложности 168 экзаменационных зданий и 3078 экзаменационных залов. Для управления экзаменами привлечены 168 общих руководителей экзаменов, 486 руководителей экзаменов, 3851 наблюдатель, 552 сотрудника пропускного режима, 168 представителей зданий.

Ожидается участие 41483 абитуриентов: 18013 человек по II группе специальностей и 23470 человек по III группе специальностей.

В экзамене также примут участие 79 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и др.). Для их удобства в экзаменационных зданиях выделены специальные залы, а лицам с нарушениями зрения (81-100% потери функций организма) назначены индивидуальные наблюдатели. Также созданы условия для входа и передвижения абитуриентов с ограниченными возможностями движения. Кроме того, проведено специальное обучение для наблюдателей, назначенных для участников с ограниченными возможностями здоровья.