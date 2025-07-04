В Ханкенди стартовал 17-й саммит ОЭС, Президент Азербайджана выступил с речью - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
4 июля в городе Ханкенди проходит 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, руководителей делегаций, участвующих в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества.
Затем было сделано совместное фото.
Президент Ильхам Алиев выступил на Саммите.
На Саммите выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
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