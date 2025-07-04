В Баку «древние жрецы» предлагают странные ритуалы за деньги - ВИДЕО

На оживленных улицах Баку стали появляться люди в необычной одежде, напоминающей костюмы древних жрецов, привлекая внимание прохожих своим экзотическим видом.

Как передает 1news.az со ссылкой на milli.az, они целенаправленно подходят к прохожим, берут их за руки и выполняют ритуальные движения, напоминающие некий целительный обряд. После этого следует просьба о денежном вознаграждении за проведённый «сеанс исцеления».

Жители Баку отмечают, что сначала многие не понимали, с чем столкнулись, и некоторые даже платили. По словам горожан, эти лжецелители уже некоторое время ходят по центральным районам города, выбирая доверчивых прохожих.