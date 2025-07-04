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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. Почему в новых вагонах Бакметрополитена не работают кондиционеры?

Фаига Мамедова17:43 - Сегодня
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. Почему в новых вагонах Бакметрополитена не работают кондиционеры?

В редакцию 1news.az поступили обращения от читателей по поводу проблем с работой кондиционеров в поездах нового поколения. Пассажиры жалуются, что в часы пик – ранним утром и после 18:00 – системы кондиционирования часто не работают, хотя вагоны переполнены.

Одна из читательниц сообщила: «Например, сегодня примерно в 8:30 в поезде нового класса, следовавшем со станции метро «Нефтчиляр» и вроде оснащенном кондиционером, он не работал. В результате люди вынуждены были спасаться от жары, используя веера и любые подручные средства, хотя в такой давке свободное движение практически невозможно».

Учитывая обеспокоенность людей, мы направили запрос в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Из ведомства нам сообщили, что поезда нового поколения оснащены системами климат-контроля.

Представитель пояснил: «Эта система работает в автоматическом режиме во все сезоны, самостоятельно регулируя параметры в соответствии с требованиями пассажирского салона без какого-либо постороннего вмешательства».

Было также отмечено, что технические характеристики вагонов старого поколения, к сожалению, не позволяют установить систему кондиционирования.

Относительно упомянутого читательницей поезда сообщили, что его сняли с линии для принятия соответствующих мер. В ведомстве подчеркнули, что это было сделано «с учетом технических особенностей организации движения и во избежание нарушения интервала».

Также добавили, что решение технических проблем, связанных с системой кондиционирования поездов на линиях, осуществляется только в электротехническом депо.

Мы в свою очередь надеемся, что принятые меры помогут значительно улучшить комфорт пассажиров Бакинского метрополитена, особенно в условиях жаркой погоды.

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