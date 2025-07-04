В Сумгайыте мотоцикл сбил людей на переходе

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два пешехода.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на проспекте Сюльх мотоциклист сбил двух мужчин, переходивших дорогу.

Оба пострадавших были доставлены в отделение неотложной помощи Сумгайытского медицинского центра.

В учреждении уточнили, что один из пострадавших — мужчина, 1960 года рождения, — получил черепно-мозговую травму, а юноша, 2006 года рождения, — перелом бедренной кости.

«Состояние обоих пациентов, находящихся в реанимации, оценивается как средней степени тяжести», — сообщили в медцентре.

По факту инцидента проводится расследование.