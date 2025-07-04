В Сумгайыте мотоцикл сбил людей на переходе
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два пешехода.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на проспекте Сюльх мотоциклист сбил двух мужчин, переходивших дорогу.
Оба пострадавших были доставлены в отделение неотложной помощи Сумгайытского медицинского центра.
В учреждении уточнили, что один из пострадавших — мужчина, 1960 года рождения, — получил черепно-мозговую травму, а юноша, 2006 года рождения, — перелом бедренной кости.
«Состояние обоих пациентов, находящихся в реанимации, оценивается как средней степени тяжести», — сообщили в медцентре.
По факту инцидента проводится расследование.
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