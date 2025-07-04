Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравительное послание по случаю национального праздника США – Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Мы придаем особое значение дружественным отношениям и партнерству между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Наше активное и плодотворное сотрудничество в укреплении международного мира и безопасности, борьбе с терроризмом и его различными проявлениями, энергетической безопасности и ряде других важных областей являются характерными чертами нашего тесного партнерства», - говорится в письме.

Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что США на протяжении многих лет являются верным партнером Азербайджана в энергетической сфере.

«Наше сотрудничество в этой сфере, опирающееся на добрые традиции и построенное на здоровом фундаменте, успешно продолжается и в настоящее время. Мы высоко ценим устойчивую поддержку США в реализации энергетической стратегии Азербайджана, а также крупных инфраструктурных проектов, служащих стабильности и развитию в регионе», - подчеркивается в письме.

Ильхам Алиев указал на имеющиеся сегодня «хорошие возможности для того, чтобы поднять дружественные связи и партнерство между Азербайджаном и США на качественно новый уровень».

«Считаю, что есть большой потенциал для развития нашего взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, авиационной, высокотехнологичной, инвестиционной и других важных сферах.

Верю, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям связи и сотрудничество между нашими дружественными и партнерскими странами будут и впредь всесторонне расширяться в соответствии с интересами наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Соединенных Штатов Америки — постоянного мира и процветания», - говорится в послании азербайджанского лидера.