Ранее судимые наркокурьеры попались в Товузе - ВИДЕО

Сотрудники Товузского районного отдела полиции в ходе оперативных мероприятий задержали 34-летнего Ибрагима Гейдарова, 26-летнего Ниджата Гурбанова и 38-летнего Афгана Керимова, ранее судимых и занимавшихся наркокурьерством.

Как сообщает 1news.az, у них было обнаружено 2 килограмма марихуаны и 1 кг 460 граммов гашиша.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица приобрели наркотики, незаконно ввезенные на территорию страны и спрятанные в Товузском районе как для личного употребления, так и для продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.