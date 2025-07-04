Сильный ветер и осадки накрыли Азербайджан - Фактическая погода

На утро 4 июля в ряде регионов Азербайджана наблюдаются осадки и усиление ветра.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно данным службы, количество осадков в Балакене составило 5 мм, а в таких районах, как Сарыбаш (Гах), Кяльбаджар, Гёйгёль, Загатала, Гядабей, Лачин, Губадлы, Шамкир, Шеки, Гусар, Грыз, Агстафа и Дашкесан — по 3 мм.

В настоящее время в ряде районов фиксируется северо-западный ветер. Его максимальная скорость достигает 28 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 21 м/с — в Джульфе, 20 м/с — в Нефтчале, 18 м/с — в Нафталане и Мингячевире.

Высота морских волн достигает 4,4 метра.