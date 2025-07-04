Наркокурьер задержан в Баку с крупной партией товара - ВИДЕО

В Бинагадинском районе в ходе операции был задержан Насреддин Мусаев, 1994 года рождения.

У него обнаружили 17 килограммов высушенной марихуаны с вредными примесями.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Главное управление по борьбе с наркотиками (ГУБН) Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Н.Мусаев в своих показаниях сообщил, что забрал наркотические средства на территории Гарадагского района через гражданина Ирана, чья личность устанавливается следствием, и намеревался доставить их по разным адресам для получения материальной выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста по решению суда.