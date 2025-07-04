Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Ханкенди министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО

4 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Ханкенди делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом аль-Джабером.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гость передал главе государства приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Выразив признательность за приветствия, Президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Султан Ахмед аль-Джабер пожелал успехов работе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества, проходящего в городе Ханкенди. Гость сказал, что строительно-восстановительные работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также природа этих мест произвели на него большое впечатление.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами именно в стратегической плоскости в соответствии с видением лидеров обеих стран.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о деятельности компании Masdar в Азербайджане, программах сотрудничества и стратегических действий в сфере возобновляемых источников энергии, будущих проектах в этом направлении.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества в энергетической, туристической, гуманитарной и культурной областях.