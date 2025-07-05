Ильхам Алиев поздравил Николаса Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро по случаю национального праздника Венесуэлы - Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Дружественные отношения между Азербайджаном и Венесуэлой основаны на добрых традициях. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление наших межгосударственных отношений, реализацию большого потенциала взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах», - говорится в послании азербайджанского лидера.

Он пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а народу Венесуэлы — постоянного благополучия и процветания.