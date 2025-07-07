Инцидент в бакинском метро: мать с детьми упали на эскалаторе

Сегодня утром на станции метро «Иншаатчылар» произошёл инцидент: пассажиры упали на эскалаторе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом информировали очевидцы происшествия.

«Как только женщина упала, движение эскалатора было остановлено. Между пассажирами и сотрудниками метро произошёл инцидент», — говорится в сообщении.

В ответ на запрос Oxu.Az в ЗАО «Бакинский метрополитен» сообщили, что причиной падения женщины стала потеря равновесия.

«В связи с упомянутым инцидентом сообщаем, что пассажирка, которая впервые пользовалась метро, с тремя детьми затруднилась при посадке на эскалатор на станции «Иншаатчылар» из-за незнания правил пользования.

После того, как она зашла на эскалатор, она потеряла равновесие и упала. Дети также упали вместе с ней.

Сотрудники метрополитена немедленно вмешались, движение эскалатора было остановлено в течение пяти секунд, и безопасность пассажиров была обеспечена. Одновременно был запущен резервный эскалатор, и пассажиропоток был восстановлен.

Доводим до вашего сведения, что по желанию самой пассажирки скорая медицинская помощь не вызывалась, и согласие на проведение съёмки не давалось. Нашими сотрудниками было проявлено уважение к личной конфиденциальности и выбору пассажирки», — говорится в сообщении.