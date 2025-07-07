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Почему мир и тесное сотрудничество между Баку и Тегераном не устраивает всех в Иране?

Ялчин Алиев14:45 - Сегодня
Почему мир и тесное сотрудничество между Баку и Тегераном не устраивает всех в Иране?

Сегодняшние отношения между Азербайджаном и Ираном, несмотря на многочисленные трудности прошлого, переживают период заметного потепления.

Об этом свидетельствуют как официальные заявления, так и дипломатические жесты, демонстрирующие стремление к взаимопониманию и сотрудничеству.

Один из первых зарубежных визитов нового президента Ирана Масуда Пезешкиана был осуществлен именно в Азербайджан. Находясь в Баку, Пезешкиан и президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивали братский характер двусторонних отношений, называя друг друга «дорогими братьями» и подчеркивая важность укрепления связей. Более того, Пезешкиан принял участие в прошедшем буквально на прошлой неделе саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые состоялся в азербайджанском Ханкенди - шаг, который в дипломатическом смысле можно рассматривать как уважение к территориальной целостности Азербайджана.

Тем не менее, за фасадом этой положительной динамики кроются более сложные процессы. Внутри иранской политической системы действуют силы, которые воспринимают Азербайджан как угрозу. Речь идет прежде всего о Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) и связанных с ним медиа-структурах, экспертных центрах и влиятельных Telegram-каналах. Именно эти круги последовательно формируют и распространяют антиазербайджанские нарративы, используя любой внешний кризис - например, недавнюю 12-дневную войну между Ираном и Израилем - как предлог для усиления риторики, призванной создать негативный фон вокруг Азербайджана.

Так, в ходе июньской эскалации с Израилем, когда иранская территория подверглась массированным ракетным и дроновым ударам, КСИРовские каналы запустили волну дезинформации, утверждая, будто удары наносились с азербайджанской территории. Без каких-либо доказательств утверждалось, что Баку предоставил Израилю воздушные коридоры и техническую инфраструктуру для атаки на Иран. Дальше - больше: появились откровенные фейки о том, что Азербайджан якобы передал израильтянам координаты военных объектов в иранском Тебризе и Ардебиле. Вся эта кампания сопровождалась воинственными комментариями и даже намеками на «необходимость принять меры» против Азербайджана - намеки, разумеется, делались не от имени официального Тегерана, а от имени «независимых аналитиков» и «патриотических структур», что является типичной тактикой гибридной пропаганды.

Одновременно был усилен еще один устойчивый нарратив: идея о том, что этнические азербайджанцы, проживающие на севере Ирана, действуют в интересах Баку и Израиля. Этот нарратив имеет сразу две цели - с одной стороны, он пытается демонизировать азербайджанское государство, обвиняя его в попытках «подрыва национального единства Ирана», а с другой - служит внутреннему запугиванию иранских азербайджанцев, которые могут быть недовольны положением дел в стране. В медиа, аффилированных с КСИР, тиражируются утверждения о некой тайной сети шпионов и диверсантов, якобы координируемой из Баку. Пропагандисты не гнушаются даже ссылками на мнимые признания и утечки, создавая иллюзию фактов, где в действительности есть лишь вымысел.

Третий важный нарратив касается обвинений Азербайджана в попытках «воссоздать Великий Азербайджан» за счет территорий Ирана. Эта идея, которая с виду кажется маргинальной, на самом деле является весьма удобным инструментом для мобилизации иранского обывателя, воспитанного в атмосфере подозрительности к соседям.

Активизация в последние годы темы «национального сепаратизма» совпала с резкой антиизраильской истерией, что позволило связать два сюжета в один - «Израиль атакует Иран руками Азербайджана, а Азербайджан хочет расчленить Иран руками Израиля». Такой нарратив не только искажает реальность, но и сознательно провоцирует враждебность между народами, веками жившими бок о бок.

Еще одним элементом гибридной атаки стало распространение версии о «тайном альянсе» между Азербайджаном, Израилем, США и Великобританией. В этой схеме Азербайджан изображается не самостоятельным государством, а якобы пешкой в руках «глобальных врагов Ирана». Особое место в этом нарративе занимает Турция - союзник Азербайджана и стратегический партнер в сфере безопасности.

В иранских пропагандистских материалах часто повторяется тезис о том, что Анкара через Баку «проталкивает пантуранистский проект», угрожающий шиитской идентичности иранского государства. Таким образом, конфронтация подается не просто как геополитический конфликт, а как священная борьба против «врагов ислама».

Наконец, все эти нарративы сопровождаются визуальным и символическим рядом - картами с «опасной зоной» вдоль границы, фотографиями израильских беспилотников, якобы базирующихся на азербайджанской территории, и даже псевдо-документальными фильмами, в которых Азербайджан фигурирует как антиисламский режим. На фоне действительного ухудшения безопасности на Ближнем Востоке, такие информационные конструкции воспринимаются частью иранского общества как возможная правда, несмотря на их полную несостоятельность.

И все же, несмотря на усилия радикальных кругов внутри Ирана, официальные отношения между Баку и Тегераном продолжают демонстрировать признаки зрелости. Азербайджанская сторона неоднократно подчеркивала свою приверженность добрососедству, отказ от вмешательства в дела Ирана и уважение к его территориальной целостности. В этом же ряду можно отметить неоднократные заверения Баку в том, что он никогда не позволит третьим странам использовать территорию Азербайджана против Ирана, впрочем, не только против него, но и всех остальных соседей.

В свою очередь, визиты Пезешкиана в Баку, а теперь и в Ханкенди являются важным месседжем, сигнализирующим о том, что иранское руководство осознает необходимость поддержания конструктивного диалога. Разумеется, такие шаги вызывают раздражение у сил, заинтересованных в конфронтации, но их возможности дестабилизировать ситуацию в полной мере ограничены здравым смыслом и волей обеих стран к мирному сосуществованию.

В условиях, когда регион сталкивается с множеством вызовов - от террористических угроз до энергетической конкуренции и нестабильности на границах, - слаженные отношения между Ираном и Азербайджаном могут сыграть ключевую роль в обеспечении безопасности и устойчивого развития Южного Кавказа. Важно лишь не позволить маргинальным силам внутри одной из сторон диктовать повестку, построенную на недоверии, мифах и пропаганде.

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