Завтра часть Гянджи останется без газа на два дня

С завтрашнего дня в некоторых районах города Гянджа будет приостановлена подача природного газа на два дня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), отключение связано с проведением работ.

Согласно информации, с целью улучшения газоснабжения города Гянджа планируется реконструкция коллектора высокого давления с установкой газорегулирующих и запорных устройств. В связи с этим, с 09:00 8 июля (на два дня) и до завершения работ 9 июля, подача газа будет приостановлена от измерительных узлов «Гянджа 1 и 2» и среднемагистрального газопровода «Багманлар».

На время проведения ремонтных работ подача газа в Гяндже будет ограничена, а после их завершения — полностью восстановлена.