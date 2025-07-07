Демонтаж в центре Баку без ограждений: халатность или норма? - ВИДЕО
Почему в центре Баку демонтажные работы ведутся без соблюдения правил безопасности?
В Баку, близ круга 3-го микрорайона, возникла опасная ситуация для водителей.
Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Отмечается, что вблизи улицы с интенсивным движением автомобилей ведутся демонтажные работы без соблюдения каких-либо мер безопасности.
На кадрах видно, что на территории сноса работает экскаватор. Хотя на этом участке дороги расставлены покрышки, это нельзя считать достаточной мерой для предотвращения возможных несчастных случаев.
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