ДТП на центральном проспекте парализовало движение - ФОТО

На проспекте Москва в Ясамальском районе Баку, на вспомогательной дороге, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал Центр Интеллектуального Управления Транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД).

Из-за аварии на вспомогательной дороге, а также на Бакинско-Сумгайытском шоссе в направлении станции метро «20 Января», возникли заторы. Сотрудники полиции принимают необходимые меры для обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств.