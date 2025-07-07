Каждый восьмой ребёнок в Азербайджане рождается вне брака: Тревожный сигнал - ВИДЕО

Демографическая ситуация в Азербайджане вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов.

По данным Государственного комитета статистики, в прошлом году было зарегистрировано 13 228 случаев рождения детей у женщин, не состоящих в официальном браке.

Как отмечается в официальном сборнике «Азербайджан в цифрах», данная проблема носит неравномерный территориальный характер: 5 158 таких случаев зафиксировано в городах, тогда как значительно больше — 8 070 — в сельской местности. Эти данные составляют 12,9% от общего числа живорождений по стране, что означает, что почти каждый восьмой ребенок в Азербайджане появляется на свет вне зарегистрированного брака.

Социолог Узеир Шафиев связывает данную тенденцию с целым рядом социально-экономических причин.

По его мнению, недавно принятый закон, запрещающий браки между близкими родственниками, может частично повлиять на снижение таких показателей. Вместе с тем он подчеркивает необходимость ужесточения законодательства в отношении внебрачных союзов. «Проблема детей, рожденных вне брака, со временем оборачивается серьезными социальными последствиями», — отмечает эксперт. В качестве одного из решений он предлагает сделать брачный контракт обязательным в стране.

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