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Более 350 иностранных дипломов не прошли проверку в Азербайджане

Фаига Мамедова11:25 - Сегодня
Более 350 иностранных дипломов не прошли проверку в Азербайджане

В текущем году была проведена экспертиза 2138 обращений по признанию иностранных квалификаций.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, эта информация отражена в годовом отчёте Министерства науки и образования. Отмечается, что по результатам экспертизы по 1780 обращениям дано положительное заключение, и обратившимся лицам выданы свидетельства о признании полученных за рубежом квалификаций. По остальным 358 обращениям дано отрицательное заключение, и было принято решение об отказе в признании их специальностей высшего образования на территории страны.

Список стран, по которым поступило наибольшее количество обращений о признании иностранных квалификаций:

Турецкая Республика (644)

Российская Федерация (522)

Украина (407)

Соединённое Королевство (108)

Грузия (101)

Список высших учебных заведений, по которым поступило наибольшее количество обращений о признании иностранных квалификаций:

Стамбульский университет (65)

Харьковский национальный университет внутренних дел (37)

Тбилисский гуманитарный учебный университет (34)

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта (32)

Украинский национальный университет гражданской защиты (30)

Список специальностей, по которым поступило наибольшее количество обращений о признании иностранных квалификаций:

Юриспруденция

Управление бизнесом

Экономика

Финансы

Менеджмент

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