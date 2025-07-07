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Президент Азербайджана принял делегацию во главе со спикером Нацассамблеи Пакистана - ФОТО

First News Media11:45 - Сегодня
Президент Азербайджана принял делегацию во главе со спикером Нацассамблеи Пакистана - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что политические связи между нашими странами находятся на совершенном уровне, отметил, что двусторонние отношения основаны на братстве, взаимной поддержке и солидарности.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением напомнил об участии премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди несколько дней назад и встрече с ним, сообщил, что на этой встрече вновь состоялись обстоятельные обсуждения вопросов, входящих в двустороннюю повестку дня. Глава государства сказал, что это не первый визит премьер-министра Пакистана на освобожденные от оккупации земли. В этой связи Президент Ильхам Алиев отметил визит Мухаммеда Шахбаза Шарифа в Лачин в мае этого года и его участие в мероприятии, посвященном Дню независимости Азербайджана.

Коснувшись успешного взаимодействия Азербайджана и Пакистана в политической, экономической и инвестиционной сферах, глава государства отметил роль межпарламентского сотрудничества в расширении связей, с удовлетворением подчеркнул взаимную поддержку парламентских делегаций двух стран в международных межпарламентских институтах.

Президент Азербайджана выразил надежду, что визит делегации братского Пакистана в нашу страну будет плодотворным.

Поблагодарив за прием, председатель Национальной ассамблеи Пакистана подчеркнул, что для них честь посетить Азербайджан и встретиться с главой нашего государства. Отметив, что в состав возглавляемой им делегации входят члены парламента как от правящей, так и от оппозиционных партий, Сардар Аяз Садиг подчеркнул, что это - показатель единой и солидарной позиции в отношении Азербайджана в Национальной ассамблее Пакистана.

В свою очередь коснувшись важности межпарламентских связей между двумя государствами, председатель Национальной ассамблеи Пакистана подчеркнул, что наши страны всегда демонстрировали солидарность как в трудные, так и в хорошие дни.

Сардар Аяз Садиг поздравил Президента Ильхама Алиева с успешным проведением 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества и коснулся большого политического значения организации этого мероприятия именно в городе Ханкенди. Гость особо отметил широкомасштабные строительно-восстановительные работы, проводимые на высоком уровне в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В ходе встречи было отмечено, что визит Сардара Аяза Садига в нашу страну создает хорошую возможность для дискуссий, связанных с углублением связей. Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между законодательными органами Азербайджана и Пакистана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в торгово-экономической, энергетической, промышленной, инвестиционной, транспортной, туристической и других сферах.

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