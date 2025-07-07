В Азербайджане стартовал выбор специализаций в магистратуру

В высших учебных заведениях Азербайджана стартовал процесс выбора специализаций для поступления в магистратуру.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

К выбору специализаций допускаются бакалавры, набравшие минимальное необходимое количество баллов по итогам первой или второй попытки вступительного экзамена (а также экзамена на профпригодность по отдельным программам), проведённых 16 февраля и 11 мая 2025 года.

Процедуру выбора специализаций для участия в конкурсе на поступление в магистратуру необходимо пройти в период с 7 по 13 июля 2025 года (до 23:59).

Перечень специализаций и количество выделенных мест по соответствующим программам размещён в 4-м номере журнала «Магистр». Издание можно приобрести в главном административном здании ГЭЦ, в точках продаж «Абитуриент», в книжных магазинах, а также заказать через сайт www.abiturient.az или в приложении Wolt: https://shorturl.at/B4g0M

К участию в конкурсе допускаются только те бакалавры, которые выбрали и подтвердили специализации в разделе «Электронное заявление на выбор специальности бакалавра».

Полный текст объявления о выборе специализации доступен по ссылке.