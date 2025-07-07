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В Азербайджане растёт число детей с нестандартными именами: Дуа, Кёроглу, Хаким, Ненеш, Тариф…

Фаига Мамедова12:25 - Сегодня
В Азербайджане растёт число детей с нестандартными именами: Дуа, Кёроглу, Хаким, Ненеш, Тариф…

Стали известны редкие и необычные имена, которые давали младенцам в Азербайджане за последние шесть месяцев.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в последние годы стало распространённым явлением, что новорождённым детям чаще всего дают имена иностранного происхождения.

Так, за последние полгода имена Кёроглу и Алаз были даны по два раза, имя Асгяр — четырём детям, Хакима — пяти детям, а имя Чилянай — трём детям.

В то же время, такие имена как Даглар, Алай, Айала, Айат, Ханалы, Бирджегюль, Гюлан, Тюкезбан, Дуа, Хаким, Элис, Элисса, Эльмидар, Рамон, Гюльдана, Зара, Хадиджат, Хильгет, Хосахан, Гарибали были даны по одному разу каждому ребёнку.

В прошлом году в Азербайджане детям также давали такие имена, как Товуз, Алан, Майя, Кюрсюмханым, Хансу, Хансувар, Алмагюль, Агаями, Агадеде, Заргялям, Каракиши, Махлугазехра, Самарканд, Тунджая, Ненеш, Аразэли, Дагхан, Амине, Усейд, Павел, Сифая, Сиада, Чигяли, Лимана, Зинхар, Зинхара. Каждое из этих имен было дано по одному разу.

Имена Бадам и Бинали были даны двум детям, Тариф — трём, а имя Асгяр — пяти детям.

Отметим, что в этом году среди мальчиков самым популярным именем стало Угур (802), а среди девочек — Захра (533).

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