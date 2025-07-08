В Баку у женщины изъято более 10 кг марихуаны - ВИДЕО

В Баку задержана женщина, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники 3-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе операции была задержана Светлана Теймурова, 1993 года рождения. В её доме, расположенном в поселке Бина, обнаружили и изъяли 10 килограммов 475 граммов марихуаны, передает 1news.az.

В своих показаниях С.Теймурова сообщила, что забрала наркотические средства на территории Сураханского района через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием. Она также заявила о намерении использовать часть наркотиков для личного потребления, а остальное — для продажи, доставляя по различным адресам с целью получения материальной выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде ареста, ведётся расследование.