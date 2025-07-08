Более 20 тысяч абонентов в Азербайджане временно останутся без газа

Завтра в некоторых районах Балакенского района будут перебои с подачей газа.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Управление по эксплуатации газа Загатальского региона (РГУЭГ).

В связи с проверкой на герметичность подземных газопроводов среднего давления диаметром 160 мм и 225 мм в селе Кортала Балакенского района, а также устранением утечек газа на сварных швах газопровода среднего давления диаметром 325 мм по улице 28 Мая, с 09:00 9 июля 2025 года и до окончания работ будет прекращена подача газа из узла измерения Балакенской ГРП.

Это затронет всех абонентов, питающихся от соответствующих газопроводов среднего давления (за исключением кирпичных заводов «Кахов Рамазан» и «Аскеров Аскер»). В общей сложности без газа останутся 20 351 абонент-население и 258 небытовых абонентов в городе Балакен, 26 сёлах и одном посёлке.

Подача газа будет возобновлена после завершения работ.