Пресечена попытка незаконного ввоза в страну некоторых товаров

На таможенном посту в Билясуваре был задержан гражданин, пытавшийся незаконно ввезти в страну крупную партию сливочного масла, фисташек и других товаров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в первом отделении Центра оформления Билясуварского таможенного управления.

Грузовой автомобиль марки КАМАЗ, въехавший на территорию Азербайджана из Нахчывана транзитом через Иран, был остановлен для досмотра на Билясуварском таможенном посту.

После оформления декларации был проведён тщательный осмотр транспортного средства, в ходе которого обнаружили товары, не заявленные для таможенного контроля: 80 кг семян томатов, 37 кг мёда, 140,8 кг топлёного сливочного масла, 160 кг сливочного масла, 48 кг сыра, 500 кг фисташек в 25 мешках по 20 кг, 480 кг очищенных фисташек в 24 мешках по 20 кг, 21 тюбик мази с маркировкой Xyla-P и 480 упаковок средства от выпадения волос с надписями на фарси.

Все выявленные товары были задокументированы, а материалы переданы в суд. По решению суда вся продукция подлежит конфискации.