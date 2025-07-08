Новый мост Сумгайыт-Сарай получит расширенные подъездные пути - ФОТО - ВИДЕО

Начались работы по расширению подъездных путей к новому мосту, расположенному на улице Мухаммеда Асадова.

Этот мост соединяет город Сумгайыт с посёлком Сарай Абшеронского района, проходя над железнодорожной линией и Самуро-Абшеронским каналом.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), в рамках проекта предусмотрено расширение существующих дорог с двух до четырёх полос движения. Также запланировано строительство подпорных стен на необходимых участках и обустройство пешеходных тротуаров для обеспечения безопасного и удобного передвижения граждан вдоль трассы, передает 1news.az.

Следует отметить, что ранее аварийный двухполосный мост, соединявший Сумгайыт с посёлком Сарай, был демонтирован по решению Координационного совета по транспорту, а на его месте построен новый четырёхполосный мост.