Число заболевших ветрянкой в Азербайджане выросло

За первые пять месяцев текущего года в Азербайджане выявлено 17 595 случаев заражения ветряной оспой.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном комитете по статистике в ответ на запрос Report.

Отмечено, что число заражений в январе-мае этого года на 2189 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего числа заболевших за первые пять месяцев 9190 человек – мужчины, 8405 – женщины. Среди инфицированных 15 602 человека – в возрасте до 17 лет, и 1993 человека – в возрасте 18 лет и старше.