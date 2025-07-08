В Шеки загорелся движущийся грузовик - ВИДЕО

В Шеки загорелся движущийся большегрузный автомобиль (TIR).

Как передаёт 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, причиной возгорания грузовика, перевозившего дезодорант, стала искра из-под колеса.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям, отвечая на запрос Oxu.Az относительно произошедшего, подтвердили факт. Было отмечено, что на горячую линию МЧС «112» поступила информация о возгорании грузового автомобиля в селе Ашагы Гёйнюк города Шеки.

«Немедленно на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны министерства. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара», — говорится в сообщении.