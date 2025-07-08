Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент,
Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного наводнения в штате Техас.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю выздоровления пострадавшим».
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