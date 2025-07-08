Ильхам Алиев утвердил азербайджано-иорданское соглашение в сфере управления кризисными и чрезвычайными ситуациями
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении азербайджано-иорданского Соглашения о сотрудничестве в сфере управления кризисными и чрезвычайными ситуациями.
Соглашение было подписано 28 апреля в Аммане.
Глава государства поручил МЧС АР реализацию отраженных в документе положений, МИД – проинформировать иорданскую сторону о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
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