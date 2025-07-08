TikTok-операция обернулась расследованием для азербайджанского хирурга

В Азербайджане начато расследование в отношении травматолога-ортопеда Акшина Мамедова, работающего в одной из частных клиник. Причина – ведение прямой трансляции хирургической операции в социальной сети TikTok.

Как сообщили Report в Центре аналитической экспертизы (ЦАЭ) при Министерстве здравоохранения, в ведомстве создана специальная рабочая группа. Она займётся расследованием инцидента в соответствии с действующим законодательством. «О результатах расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация», — отметили в ЦАЭ.

Напомним, в последнее время участились случаи, когда врачи ведут прямые трансляции в медиа и соцсетях во время различных медицинских процедур. Подобные факты уже становились предметом расследований, по итогам которых применялись предупреждения и штрафы. Центр аналитической экспертизы также постоянно информирует врачей и руководство клиник о приказе министра здравоохранения от 29 декабря 2011 года «Об утверждении правил этического поведения врачей».

Поведение, при котором врач ведёт прямую трансляцию операции в соцсетях, противоречит не только «Правилам этического поведения врачей», но и законодательству о рекламе и продвижении личных интересов.

Неофициальная съёмка и трансляция через социальные сети во время операции считаются нарушением этих принципов и влекут за собой административную ответственность.

Отметим, что несколько дней назад травматолог-ортопед Акшин Мамедов действительно провёл прямую трансляцию хирургической операции на своей странице в TikTok.