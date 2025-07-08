Скончался молодой азербайджанский поэт и ветеран войны

Молодой азербайджанский поэт Гасан Кюр (Зейналлы), член Союза писателей Азербайджана и участник 44-дневной Отечественной войны, скончался.

Как передает 1news.az, об этом APA сообщили его близкие.

По имеющейся информации, состояние Гасана Кюра резко ухудшилось несколько часов назад.

Его оперативно доставили в Сальянскую районную центральную больницу, однако врачам не удалось его спасти – поэт скончался от кровоизлияния в мозг.

Стоит отметить, что 22 февраля Гасан Кюр предпринял попытку суицида.