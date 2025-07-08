Азербайджанец пытался сбежать из США, присвоив $137 млн

В американском штате Калифорния задержан гражданин Азербайджана Севендик Гусейнов. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с медицинским страхованием в отношении правительства США на сумму $137 миллионов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, согласно материалам расследования, Гусейнов присвоил огромную сумму средств из американской системы здравоохранения. Он делал это, используя поддельные документы о медицинских услугах и счета-фактуры. Сообщается, что в течение длительного периода он получал миллионы долларов за счет государства, указывая фиктивные процедуры лечения через различные клиники и учреждения.

По информации правоохранительных органов США, Гусейнова задержали при попытке покинуть страну.

В настоящее время он находится под федеральным следствием. Отмечается, что материалы уголовного дела доступны в комментариях к сообщению.