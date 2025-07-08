ДТП со смертельным исходом в Лянкяране

В Лянкяранском районе минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 20-летний водитель.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент случился на участке трассы Лянкяран-Лерик, проходящем через село Даргуба. Автомобиль марки Azsamand под управлением Ульви Фирдовси оглу Велизаде, жителя города Лянкяран, 2005 года рождения, двигался в направлении Лерика и врезался в грузовик, стоявший на обочине дороги.

Водитель оказался зажат в машине. Его извлекли из автомобиля и доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Тело погибшего передано для проведения экспертизы в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ДТП проводится расследование.