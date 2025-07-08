Кадры спасения водителя после тяжелого ДТП в Баку - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку, где водитель оказался зажат в автомобиле.

Как передает 1news.az со ссылкой на МЧС, на место происшествия немедленно прибыли спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

На месте было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения пассажирского автобуса марки BYD и грузового автомобиля марки "ГАЗель". Водитель грузовика оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

Используя специальные средства, спасатели извлекли Этибара Гасым оглу Мамедова, 1990 года рождения, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.