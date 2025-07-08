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Звезды азербайджанских свадеб могут быть оштрафованы

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
Звезды азербайджанских свадеб могут быть оштрафованы

В Азербайджане каждый гражданин, получающий доход, обязан уплачивать налоги — это одно из основополагающих правил экономической системы страны.

Однако существуют сферы, в которых учет доходов представляет значительную сложность для налоговых органов. Особенно это касается представителей творческих профессий — в частности, певцов и музыкантов, выступающих на свадьбах, помолвках и других торжественных мероприятиях.

Как передает 1news.az со ссылкой на Bizim.Media, свадебная индустрия в Азербайджане — многомиллионный рынок, где гонорары популярных исполнителей могут достигать весьма внушительных сумм. Некоторые артисты открыто называют свои расценки за час выступления, которые нередко исчисляются тысячами манатов.

При этом расчеты, как правило, производятся наличными или в форме чаевых, что существенно осложняет контроль за финансовыми потоками.

Экономист Халид Керимли подробно разъяснил правовые аспекты налогообложения в сфере творческой деятельности.

«Согласно налоговому законодательству, все лица, получающие доход от концертной или иной творческой деятельности, обязаны пройти регистрацию в налоговых органах, получить идентификационный номер налогоплательщика (VÖEN) и уплачивать налоги в установленном порядке — так же, как и любые другие предприниматели», — пояснил эксперт.

По словам Керимли, артисты имеют несколько законных способов легализовать свою деятельность.

«Они могут зарегистрироваться как физические лица-предприниматели и уплачивать 20% налога с дохода. Альтернативный вариант — создать микроюридическое лицо, например, Общество с ограниченной ответственностью (ООО), особенно если у исполнителя есть продюсер. Это может позволить воспользоваться другими, более выгодными налоговыми режимами», — отметил экономист.

Он подчеркнул, что с точки зрения законодательства, деятельность исполнителей на частных мероприятиях ничем не отличается от деятельности крупных компаний или холдингов — все обязаны выполнять налоговые обязательства. Уклонение от уплаты налогов может привести к серьезным последствиям.

«Если будет выявлен факт уклонения от налогов, нарушителю грозит штраф в размере 50% от суммы неуплаченного налога, а также ежедневная пеня в размере 10% от просроченной суммы. В случае масштабных нарушений возможна и уголовная ответственность», — предупредил Халид Керимли.

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