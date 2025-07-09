ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Мать-одиночка в отчаянии: 10-летний Юсиф с ДЦП нуждается в третьем курсе лечения - ФОТО - ВИДЕО

Не так давно мы рассказывали историю Юсифа Гусейнова, мальчика, борющегося с детским церебральным параличом.

Ему 10 лет. Юсиф уже прошёл два курса лечения, но его состояние по-прежнему тяжёлое. Он родился с серьёзными отклонениями. Ему диагностировали детский церебральный паралич, полученный в результате сложных родов.

Мама Юсифа, Гюнель Аскерова, в отчаянии вновь обратилась в редакцию 1news.az. Врачи настаивают на прохождении третьего, жизненно важного курса лечения, но каждая процедура обходится в 700-800 манатов. С учётом дороги из Бейляганского района в Баку, где живут Гюнель с детьми, один курс достигает 1000 манатов. «Откуда мне взять такие деньги», – горько вопрошает женщина.

Гюнель ханум – мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Она сама имеет инвалидность, а её муж оставил семью из-за её болезни.

По ее словам, в последний раз, когда у ребенка начались судороги, она хотела выбежать на улицу, но нога зацепилась за ковёр и она упала в результате чего врач наложил четыре шва на ее стопу.

«Я до сих пор хромаю. Живем мы в Бейляганском районе, не могу ездить в Баку. Врач говорит: «Привезите ребёнка». Глаза у ребёнка видят очень плохо, в голове скопилась жидкость, из-за этого бывают судороги. Юсифу срочно нужна помощь, чтобы получить необходимое лечение», – делится Гюнель своей болью.

«Пожалуйста, помогите с распространением этого сообщения! Я сама болею, помогите мне, пожалуйста, отвезти моего ребёнка к врачу в Баку. Я вас очень прошу», - со слезами на глазах обратилась она.

Напомним, что благодаря добрым людям, в том числе читателям 1news.az, которые оказали посильную помощь, мама смогла оплатить его месячное лечение и реабилитацию в прошлом.

Связаться с Гюнель ханум можно по телефону: +99451 819 60 21

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Медицинские справки публикуем ниже.

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