Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО

9 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали вице-президент, заместитель премьер-министра, руководитель Президентского совета (Дивана) Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян и другие официальные лица.