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Закрыта газозаправочная станция, представляющая угрозу для жизни людей - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:30 - Сегодня
Закрыта газозаправочная станция, представляющая угрозу для жизни людей - ВИДЕО

В городе Огуз, на улице Рашида Бейбутова, была проведена плановая проверка газозаправочной станции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Мехману Мехди оглу Рзаеву.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Было установлено, что в ходе проверки на станции были выявлены нарушения, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей.

В частности, установлено, что на газозаправочной станции не был проведён внутренний осмотр и гидравлические испытания одного эксплуатируемого резервуара для сжиженного газа, не была проведена очередная проверка предохранительных клапанов, установленных на резервуаре. Также не были проведены гидравлические испытания резинотканевых рукавов, используемых при сливе сжиженного газа из автоцистерн в стационарные ёмкости и заправке баллонов. Кроме того, не было проверено сопротивление заземления оборудования, эксплуатируемого на станции.

Учитывая, что выявленные недостатки не могут быть устранены немедленно и представляют угрозу для жизни и здоровья людей, эксплуатация газозаправочной станции была приостановлена сотрудниками Агентства. Один экземпляр акта об устранении нарушений был вручен владельцу.

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