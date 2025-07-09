Трагедия на дороге Баку-Газах: водитель сбил мать с дочкой

В Гарадагском районе Баку произошло серьёзное ДТП.

Как сообщили Oxu.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, инцидент произошел на 46-м километре автодороги Баку-Газах, на участке, проходящем через посёлок Сангачал Гарадагского района, передает 1news.az.

Водитель Ягубов Эльнур Эйнулла оглу, 1984 года рождения, управляя автомобилем марки Hyundai с государственным номерным знаком 99 AU 092, потерял контроль над управлением и выехал на обочину дороги. В результате он сбил Бадирову Ираду Муслим гызы, 1974 года рождения, и её дочь Бадирову Гюльнар Расул гызы, 2004 года рождения, которые находились на обочине.

В результате происшествия И.Бадирова скончалась на месте, а Г.Бадирова была госпитализирована.

Водитель, подозреваемый в совершении данного происшествия, задержан.

По факту ведётся расследование.