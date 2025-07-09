ДТП на дороге Агдам-Физули: свыше 20 пострадавших - ОБНОВЛЕНО
Сегодня примерно в 08:00 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступило сообщение об автомобильной аварии на трассе Агдам-Физули.
Согласно информации, предоставленной 1news.az в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), на место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи.
Отмечается, что пострадавших доставили бригады скорой помощи в центральные больницы районов Агдам и Барда.
По имеющейся информации, 21 человек, получившие различные травмы, были госпитализированы в Агдамскую центральную районную больницу, а трое — в профильные отделения Бардинской центральной районной больницы (ЦРБ).
На текущий момент их лечение продолжается, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
09:15
На автодороге Агдам-Физули произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, 9 июля около 08:00 на 22-м километре автодороги Агдам-Физули произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский микроавтобус марки "Ford" перевернулся, передает 1news.az.
В результате инцидента 20 жителей поселка Бахарлы, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
По данному факту сотрудники полиции проводят расследование.