ДТП на дороге Агдам-Физули: свыше 20 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

Сегодня примерно в 08:00 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступило сообщение об автомобильной аварии на трассе Агдам-Физули.

Согласно информации, предоставленной 1news.az в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), на место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи.

Отмечается, что пострадавших доставили бригады скорой помощи в центральные больницы районов Агдам и Барда.

По имеющейся информации, 21 человек, получившие различные травмы, были госпитализированы в Агдамскую центральную районную больницу, а трое — в профильные отделения Бардинской центральной районной больницы (ЦРБ).

На текущий момент их лечение продолжается, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

09:15

На автодороге Агдам-Физули произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, 9 июля около 08:00 на 22-м километре автодороги Агдам-Физули произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский микроавтобус марки "Ford" перевернулся, передает 1news.az.

В результате инцидента 20 жителей поселка Бахарлы, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту сотрудники полиции проводят расследование.