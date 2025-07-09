В Шамкире произошла поножовщина

В Шамкирском районе произошла поножовщина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошёл на одной из улиц города.

Житель Шамкира Заман Гусейнов, 1986 года рождения, получил ножевое ранение на улице. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления был задержан Азер Масимов, 1986 года рождения.

По факту ведётся расследование.