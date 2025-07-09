Дорожная полиция Баку призывает к порядку водителей двухколёсного транспорта

В рамках профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками Дорожной полиции города Баку, были проведены разъяснительные беседы с 278 водителями скутеров, мопедов и велосипедов.

Как сообщили в Дорожной полиции города Баку, целью мероприятия является побуждение лиц, использующих данные транспортные средства, к соблюдению правил дорожного движения, а также обеспечение безопасности как самих водителей, так и других участников движения, передает 1news.az.

Особо было подчеркнуто, что бесшумность и высокая скорость делают эти транспортные средства рискованными для пешеходов. В связи с этим граждане должны правильно использовать велосипедные дорожки, избегать езды по пешеходным тротуарам и внимательно относиться к использованию защитных шлемов и других средств безопасности.

Дорожная полиция вновь призывает всех участников дорожного движения быть ответственными, соблюдать правила и ставить безопасность на первое место.