В Баку мотоцикл врезался в грузовик, есть погибший - ВИДЕО

Прошлой ночью в поселке Мардакян произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает 1news.az, в распоряжение редакции Baku.ws поступили соответствующие видеокадры.

По имеющейся информации, авария случилась на участке дороги в районе Гала. По предварительным данным, мотоцикл, за рулем которого находился курьер, столкнулся с грузовиком. Очевидцы сообщают, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Представляем кадры с места происшествия: