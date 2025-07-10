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В одном из районов Баку задержаны наркокурьеры с крупной партией товара - ВИДЕО

Фаига Мамедова13:45 - Сегодня
В одном из районов Баку задержаны наркокурьеры с крупной партией товара - ВИДЕО

Сотрудники Управления полиции Насиминского района Баку провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана.

В ходе операции были задержаны 32-летний Рахиб Алекперли и ранее судимый 29-летний Самир Хейруллаев.

У них было обнаружено и изъято из незаконного оборота в общей сложности 21 килограмм 735 граммов гашиша, марихуаны и психотропного вещества метамфетамин.

Задержанные показали, что были вовлечены в наркокурьерскую деятельность гражданами Ирана, личности которых устанавливаются следствием. Они планировали доставлять наркотические средства по различным адресам за материальное вознаграждение.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся расследование. Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других членов наркосети, в которую входили Рахиб Алекперли и Самир Хейруллаев.

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